Torna a Trento dopo l'espulsione, condannato a un anno

I carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino, di 23anni, già noto alle Forze dell'Ordine per i suoi trascorsi soprattutto con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una mirata attività di controllo del territorio, i militari hanno intercettato in viale Verona l'uomo, non in regola con i documenti. I militari, pertanto, hanno deciso di accompagnare l'uomo presso la Caserma di via Barbacovi, al fine di poterlo compiutamente identificare: infatti il fermato era stato destinatario, nel mese di marzo 2023, di un ordine di espulsione da parte del Questore di Trento con annesso accompagnamento alla frontiera. Di fatto, dunque, l'uomo aveva fatto clandestinamente rientro nel territorio Italiano, motivo per il quale è stato pertanto immediatamente tratto in arresto. A seguito di giudizio direttissimo tenutosi questa mattinata l'arrestato è stato condannato ad un anno di reclusione.



