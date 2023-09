Ricercato in Romania, 41enne arrestato al Brennero

Gli agenti della polizia ferroviaria, durante l'attività di controllo passeggeri presso la stazione di Brennero, hanno arrestato un cittadino rumeno di 41 anni, ricercato per reati di violenza domestica ed aggressione commessi nel paese di origine. L'uomo, residente in provincia di Parma, era appena sceso da un bus proveniente dalla Germania, sostitutivo del treno EC85 e diretto a Bologna, ma durante il trasbordo ha trovato gli agenti in stazione impegnati nei controlli ai viaggiatori.

Dalle verifiche esperite è emerso che la persona era destinatario di una misura restrittiva emessa dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento di un Mandato d'Arresto Europeo emesso dall'omologa Autorità Giudiziaria rumena. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano, in attesa di essere estradato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA