Ragazzo morto a Bolzano, si indaga per omissione di soccorso

Per la morte di un ragazzo di 21 anni la Procura di Bolzano indaga ora contro ignoti con l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. E' quanto riporta il quotidiano Alto Adige. La sera del decesso il giovane l'avrebbe passata con alcune amiche nell'appartamento di sua famiglia. Le ragazze potrebbero essersi allontanate dopo il malore del giovane. Come si apprende da fonti investigative, non c'è alcun indizio che il 21enne avesse assunto droga. Una risposta definitiva dovrebbe arrivare dall'esame tossicologico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA