M5s, 'i 35 candidati sono una dimostrazione di rinascita'

Il MoVimento 5 Stelle Alto Adige ha presentato la sua lista dei candidati per le elezioni provinciali del 22 ottobre. "Nella lista completa di 35 candidate e candidati è presente la tradizionale vecchia guardia, ma non sono mai stati così tanti i volti nuovi, a dimostrazione di un rinnovato entusiasmo e volontà di attivarsi per interpretare le criticità della nostra comunità altoatesina", spiega il movimento.

Sono rappresentate tutte le categorie professionali, dalla scuola al sociale, ma anche la mobilità. Ci sono i vari gruppi linguistici, i pensionati con i giovani, accomunati da una cultura di sostenibilità che pone il benessere delle persone al centro, ma che le tante risorse che il nostro ricco territorio produce vengano distribuite più equamente e nel rispetto dell'ambiente.

"Una dimostrazione di rinascita, dopo che 5 anni fa la lista era composta da soli 12 candidati", viene ribadito. I temi principali che verranno affrontati nel programma sono i nostri cavalli di battaglia che diventano sempre più attuali, a dimostrazione della visione a lungo termine ed il carattere innovativo del Movimento, la differenza attuale è che le soluzioni sono state affinate e tramite la credibilità e coerenza che contraddistingue il nostro tratto identitario. I temi principali sono quelli della lotta al carovita ed alla povertà emergente, la salute e la cura della persona, l'educazione scolastica orientata ad una società del futuro, il tutto nell'interesse del cittadino e non dei potentati economici che sempre più stanno condizionando questi fenomeni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA