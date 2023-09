Vetri Speciali, cassa integrazione per una settimana al mese

Tredici settimane di cassa integrazione per 183 dipendenti della Vetri Speciali impiegati nella linea di produzione che rimarrà ferma fino alla fine di novembre in seguito all'incendio che si è sviluppato mercoledì nell'impianto di Spini di Gardolo a Trento. I lavoratori - nessuno dei quali è rimasto ferito o intossicato - saranno impiegati nella cernita delle bottiglie su due turni (6-14 14-22) dal lunedì al venerdì e faranno cassa integrazione a rotazione per massimo una settimana al mese. Tecnici e manutentori continueranno invece la loro normale attività.

"Va dato atto all'azienda del segnale positivo e forte che viene dato, non solo ai dipendenti, che si dovranno accollare una perdita di salario nettamente inferiore a quella che avrebbero avuto con la cassa a zero ore, ma anche al territorio e al contesto economico. È chiaro che l'auspicio è che si riesca a fare tutto in queste 13 settimane per poi riprendere la produzione", commenta Mario Cerutti, della Filctem Cgil del Trentino. Altro segnale positivo, rileva il sindacalista, è che l'azienda intende comunque proseguire gli investimenti con il progetto del cosiddetto "forno 6", un nuovo impianto che si prevede di realizzare nell'area dello stabilimento di Spini.

Nel corso dell'incontro tra azienda e sindacati questa mattina è stato sottolineato che l'incidente al forno è dovuto ad un cedimento anomalo: l'impianto è in funzione da soli sette anni e il primo anno e mezzo ha funzionato a regime ridotto. Inoltre l'azienda ha sottolineato che si tratta di un guasto unico a livello internazionale per quanto riguarda la lavorazione del vetro. Al momento sono in attività ditte specializzate con le microcamere per analizzare la situazione e chiarire la dinamica dell'incidente, ma anche per capire quali saranno gli interventi da fare, se strutturali oppure parziali. Intanto la Procura di Trento ha aperto un'inchiesta (un atto dovuto in questi casi) per chiarire la cause del cedimento.

"Sarà nostra cura adoperarci per raggiungere il miglior risultato per la tutela delle retribuzione che per un mese di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) prevede la somma massima di 1321 euro al lordo della contribuzione e dell'Irpef. Mediamente l'azienda ha previsto una media di circa una settimana di Cigo pro capite ma ci sarà più precisione la settimana prossima. Per quanto riguarda il trasferimento del forno di Cirè, il programma rimane invariato". Lo scrivono, in una nota, Alan Tancredi e Osvaldo Angiolini della Uiltec, dopo l'incontro di questa mattina tra i sindacati e la dirigenza della Vetri speciali a seguito dell'incendio divampato mercoledì sera. "Si valuteranno richieste volontarie di messa in Cigo e si valuterà un piano di smaltimento ferie avendo preminenza a smaltire in una prima fase quelle del 2022. Abbiamo chiesto che quelle del 2023 vengano smaltite su richiesta volontaria. Abbiamo chiesto la salvaguardia delle ferie programmate. L' azienda ha garantito la maturazione integrale dei ratei di 13/a, ferie, rol e per quanto riguarda il Premio di produzione si è resa disponibile a trovare una modalità di sterilizzazione del fermo produttivo. Abbiamo chiesto un'integrazione al reddito per i lavoratori che andranno in Cigo o tramite percentuale o tramite una quota giornaliera da destinare nel Welfare come hanno fatto altre realtà industriali", aggiungono Tancredi e Angiolini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA