Sasa, body cam per i controllori sui bus

La Sasa conferma un episodio avvenuto mercoledì pomeriggio sulla linea 111 nella zona industriale di Bolzano. Un passeggero sprovvisto di biglietto valido ha reagito in modo aggressivo al controllo dei biglietti e ha aggredito un'addetta ai controlli. L'aggressione è stata denunciata alle forze dell'ordine che stanno indagando. A breve il personale di controllo sarà dotato di body cam, anche se ci sono ancora da chiarire alcuni aspetti di privacy. In coordinamento con la Provincia, già nei prossimi giorni saranno in servizio degli addetti alla sicurezza su alcune linee notturne.

La presidente di Sasa Astrid Kofler esprime il suo rammarico: "Purtroppo le aggressioni criminali si ripetono in molti luoghi pubblici dell'Alto Adige, che si tratti di piazze o locali pubblici o, purtroppo, a volte anche dei mezzi del trasporto pubblico. È un problema sociale. Il personale a bordo del mezzo si è sempre comportato in modo professionale ed è stato così in grado di riportare la situazione sotto controllo".

Due controllori - dipendenti di una ditta esterna specializzata incaricata da Sasa - stavano controllando i biglietti su un autobus della linea 111 nella zona di via Galvani a Bolzano mercoledì pomeriggio. Poco dopo le ore 15, hanno scoperto che un passeggero aveva un Alto Adige Pass non valido. La persona ha reagito con insulti e violenza fisica. Il secondo controllore presente è accorso in aiuto della collega, mentre l'autista dell'autobus ha avvisato la centrale operativa di sasa e le forze dell'ordine, forzando l'autobus a fermarsi in sicurezza a una fermata, dove poco dopo è arrivata la polizia.

L'addetta ai controlli, vittima dell'aggressione, ha riportato lievi ferite ed è stata portata in ospedale per accertamenti, quindi dimessa con una prognosi di 10 giorni di recupero.





