Richiedere il voto per corrispondenza entro il 7 settembre

Per esercitare il voto per corrispondenza, per le elezioni provinciali 2023, gli elettori e le elettrici residenti all'estero potranno presentare la richiesta fino al 7 settembre.

Le elettrici e gli elettori temporaneamente dimoranti fuori provincia, così come coloro che sono residenti all'estero e che sono iscritti all'AIRE, il registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all'estero, hanno la possibilità di esercitare il voto per posta. Introdotto a livello provinciale nel 2013, il voto per corrispondenza è valido solamente per queste due categorie distinte di elettori ed elettrici.

L'Amministrazione provinciale ha già inviato (entro il 60° giorno antecedente la scadenza dell'attuale legislatura) agli aventi diritto, la comunicazione circa la data delle elezioni e le modalità di espressione del voto per corrispondenza. Le elettrici e gli elettori impediti ad esercitare il voto presso il Comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia per un periodo prolungato, possono partecipare alle elezioni per corrispondenza presentando la richiesta di voto per corrispondenza nel proprio Comune di residenza. Ciò è possibile entro e non oltre il 7 settembre 2023, 45 giorni prima del giorno delle elezioni. La richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure per posta elettronica e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA