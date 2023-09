Repetto, 'una Svp delle lobby rischia di fare la fine della Dc'

"Questa legislatura ha dimostrato che manca un progetto politico condiviso, nella Svp e tra i partner di giunta e la rilettura dell'accordo di programma, rivela poca concretezza e molte buone intenzioni, ma si sa, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni". Lo ha affermato il consigliere Pd Sandro Repetto presentando il bilancio del suo mandato.

"La legislatura - ha detto - che si va a concludere ci ha visto protagonisti nell'azione di controllo dell'azione di governo, come deve essere per un partito di opposizione. Siamo stati sempre costruttivi e non populisti, nel presentare interrogazioni sempre supportate da dati e fatti e non buttate lì a caso solo per fare notizia. Così come nella presentazione delle mozioni e dei documenti voto, dove in qualche raro caso abbiamo visto anche l'approvazione da parte della maggioranza".

"Quando alla fine degli anni '80 la Democrazia Cristiana perse il suo nemico, con il crollo del Muro di Berlino, crollò in un baleno perché da partito ricco di valori che tenevano coesi i cattolici in Italia, si trasformò in un partito di lobby", ha concluso Repetto affermando che "gli scandali che hanno costellato questa legislatura, dalla delegittimazione da parte dell'ex Assessore Widmann verso il presidente e dalla vendetta di quest'ultimo, consumata fredda, non lasciano presagire nulla di buono".



