Ispra invia il parere sul prelievo dei lupi in Alto Adige

La Provincia di Bolzano ha ricevuto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell'Osservatorio faunistico in merito al prelievo dei lupi. La legge provinciale sulle aree di pascolo protette e sulle misure di prelievo dei lupi è entrata in vigore il 16 giugno 2023. Successivamente, il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha emanato il regolamento di esecuzione, pubblicato il 17 agosto.

Come previsto, la designazione delle aree di protezione dei pascoli è stata effettuata laddove è stato dimostrato un danno che giustifica un ordine di prelievo. "Alla luce di questi presupposti, abbiamo richiesto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell'Osservatorio faunistico della Provincia", spiega l'assessore provinciale competente, Arnold Schuler. I pareri richiesti sono stati ricevute entro il termine stabilito.

Secondo Schuler, si tratta di "documenti molto articolati che richiedono un attento esame". I funzionari responsabili stanno attualmente lavorando alla loro valutazione, in modo che il presidente Kompatscher possa adottare senza indugio le misure necessarie. Le informazioni sui risultati e sull'ulteriore procedura di prelievo del lupo saranno fornite tempestivamente.





