Domenica la finalissima del concorso pianistico Busoni

La giuria del concorso pianistico Busoni, presieduta da Ingrid Fliter, ha scelto al termine della prova cameristica i tre candidati della Finalissima che si terrà quest'anno per la prima volta al mattino, alle 10 di domenica 3 settembre. Sono il russo Arsenii Mun, l'americano Anthony Ratinov e il giapponese Ryota Yamazaki ad aver meritato i tre gradini più alti del podio convincendo la giuria nella prova di musica da camera con l'Isidore String Quartet.

I tre ora dovranno affrontare la sfida più importante, quella sinfonica che li vedrà esibirsi con l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano nell'esecuzione di un concerto per pianoforte e orchestra. Mun eseguirà la Rapsodia su un tema di Paganini op.

43 di Rachmaninov mentre Ratinov il Concerto per pianoforte e orchestra di Prokof'ev n.3, op.26; da ultimo Yamazaki si produrrà nel Concerto per pianoforte e orchestra n.1 op.23 di Čajkovskij.

Al Teatro Comunale accompagnati dalla Haydn e diretti da Arvo Volmer i tre giovani pianisti daranno fondo a tutte le loro capacità per conquistarsi il tanto agognato Premio Busoni, offerto dalla Città di Bolzano, che ammonta quest'anno a 30.000 euro e prevede anche un periodo di due anni di promozione e management dell'attività concertistica del vincitore, oltre ad altre importanti iniziative dovute alla fitta rete di partnership della Fondazione Busoni Mahler.

La Finalissima verrà trasmessa in diretta nazionale da Rai 5 e in differita da ORF3 e Rai Radio 3, mentre all'estero sarà visibile in live streaming sul sito della Fondazione Busoni-Mahler, sulla piattaforma della Deutsche Grammophon Stage+ e la cinese Amadeus.TV. Inoltre sarà trasmessa in diretta radiofonica dalla Hong Kong Public Radio. Localmente sarà trasmessa dal vivo da Rai Südtirol in diretta radiofonica e televisiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA