Vetri Speciali,dopo incendio si valuta intervento di prevenzione

Dopo l'incendio alla Vetri Speciali Uopsal e vigili del fuoco stanno valutando l'opportunità di un intervento di vigilanza e prevenzione. Si è trattato infatti di una tipologia di incidente che poteva trasformarsi in un grave infortunio sul lavoro, anche se fortunatamente non risulta nel caso in questione nessun accesso per urgenza in pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara, al punto che le ambulanze arrivate fuori dallo stabilimento quando è stato lanciato l'allarme sono tornate vuote. Gli operai se la sono cavata con intossicazione e irritazione da fumo. L'idea che si sta valutando è quella di fare una valutazione del rischio per evitare che in futuro possa verificare un infortunio. Pare che le cause dell'incendio siano confinate all'alto forno, da cui è fuoriuscita una grande quantità di vetro fuso, ma sulla dinamica i vigili del fuoco stanno ancora verificando.

L'allarme è scattato alle 20.39 e c'è stato l'intervento immediato dei vigili del fuoco volontari di Gardolo, Lavis, Cognola, Ravina e del corpo permanente di Trento. A coordinare le operazioni, il vicecomandante del corpo di Gardolo, Tiziano Pojer, con il caposquadra Simone Cetto. L'incendio si è sprigionato da un forno di fusione ed è stato domato in un paio di ore. Poi per i vigili del fuoco volontari è iniziato un lavoro di presidio e di controllo che è tutt'ora in corso. Complessivamente sono una cinquantina i pompieri volontari impegnati nelle varie operazioni.

Sono fuoriusciti circa 100 metri cubi di vetro fuso dal forno dello stabilimento Vetri speciali di Gardolo nell'incendio divampato ieri alle 20.39. La fuoriuscita di vetro fuso - si apprende - è finita in una vasca di protezione situata nel piano interrato, generando una schiuma di vetro che ha invaso e danneggiato tutti gli apparati. La temperatura di fusione del vetro era tra i 1300 e i 1400 gradi. Le rotture non sono ancora state accertate: con tutta probabilità, sarà rilevata una fessurazione forno. Gli interventi di contenimento hanno consentito di non spegnere il forno; questo renderà più veloci le riparazioni. L'impianto potrebbe rimanere fermo tra le tre e le quattro settimane. In ogni caso, bisognerà valutare il suo funzionamento dopo la rimozione del vetro. In questo momento, sul posto è attiva una squadra di vigili del fuoco per garantire la messa in sicurezza dell’area. I tecnici dell’azienda, invece, stanno lavorando per rimettere in funzione l’impianto.

“Non ci sono le condizioni per riprendere l’attività produttiva a breve, quindi scatterà la cassa integrazione. Ho sentito la direzione della Vetri speciali questa mattina, verso le 7.30, e dovevano decidere se sarà una cassa integrazione ordinaria o no”. Così all’ANSA Mario Cerutti della Filctem Cgil, che sta seguendo i lavoratori dello stabilimento Vetri speciali di Gardolo dopo l’incendio divampato nella serata di ieri. “La cassa integrazione dovrebbe partire tra oggi e domani. Teniamo conto che si tratta di una cassa integrazione a zero ore, quindi la perdita salariale è abbastanza rilevante. E sarà anche lunga, perché che si abbia a che fare con un rifacimento totale o parziale del forno, ci vorranno dei mesi. Bisogna anche capire se le fiamme hanno coinvolto le linee produttive, che sono attaccate al forno”, aggiunge Cerutti. “I lavoratori della Vetri speciali sono circa 200. Questa situazione coinvolgerà circa il 90 per cento delle maestranze”. Un’altra questione che emerge, è “un altro investimento che era partito, il trasferimento dell’area produttiva che la Vetri speciali aveva a Pergine da Pergine a Gardolo. Il cantiere era già stato attivato. Quello che è successo chiaramente rallenterà i tempi di realizzazione”. I sindacati, conclude Cerutti, "saranno convocati tra oggi e domani dalla proprietà stabilimento".





