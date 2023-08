Scontro frontale in Val Venosta, motociclista perde la vita

Un motociclista ha perso la vita in un tragico incidente fra Sluderno e Spondigna in Val Venosta.

L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno. Stando alle prime informazioni la moto si è scontrata frontalmente con una macchina che proveniva in senso opposto. Per il motociclista non c'è stato più nulla da fare, mentre un'altra persona sarebbe stata ferita in modo non grave.

Sono intervenute due ambulanze di soccorso e il medico d'urgenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto indagini sulla dinamica dell'incidente.



