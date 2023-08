Primo ufficiale donna a comando di una Compagnia in Trentino

Prendono servizio oggi i due nuovi ufficiali giunti a Rovereto: il comandante della Compagnia, maggiore Caterina Baccillieri ed il comandante del Nucleo operativo e radiomobile, capitano Fabio Tantalo. Il maggiore nella sua carriera ha assunto rilevanti incarichi di Stato Maggiore, anche presso il Comando generale, e addestrativi presso le più importanti scuole dell'Arma dei carabinieri oltre che di livello internazionale presso il centro dell'Arma dei carabinieri per la formazione delle unità di polizia estera impiegate in operazioni di pace, con sede a Vicenza. Il maggiore Caterina Baccillieri è il primo ufficiale donna a comandare una Compagnia carabinieri in Trentino, diverse invece sono le Stazioni Carabinieri già comandate da ispettrici. Il capitano, proveniente dal comando della Radiomobile di Belluno, è già conoscitore di questa area geografica avendo comandato, tra le varie, e nel precedente ruolo da ispettore, la Stazione carabinieri di Trodena in Alto Adige.

Il maggiore Salari ed il tenente Tisato sono stati trasferiti rispettivamente in Lombardia ed in Veneto presso nuovi incarichi territoriali che gli permetteranno di proseguire la loro carriera.

L'avvicendamento di entrambi i ruoli di vertice della Compagnia - comunica l'Arma in una nota - permetterà di affrontare con rinnovate energie le importanti e delicate sfide che il territorio roveretano presenta, nel solco di quanto già egregiamente svolto dai predecessori. Nei prossimi mesi verrà, inoltre, destinato nuovo personale proveniente da fuori regione, assegnato definitivamente alla sede di Rovereto per incrementare i servizi di prossimità.



