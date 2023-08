Kompatscher, 'per vivere l'autonomia coltivarne consapevolezza'

"L'anno scorso abbiamo festeggiato i 30 anni della chiusura della vertenza internazione fra Italia e Austria e i 50 anni del II. Statuto di Autonomia, ci sono stati quindi, accanto alla Giornata dell'autonomia, diversi momenti di celebrazione e anche di autocelebrazione", ha ricordato il presidente Arno Kompatscher alla presentazione della giornata dell'Autonomia 2023 che si svolgerà come sempre il 5 settembre.

Kompatscher ha anche ricordato che nel giugno 2022 per ricordare i 30 anni della quietanza liberatoria davanti alle Nazione unite, cioe' della dichiarazione della chiusura della vertenza internazionale tra Italia e Austria erano intervenuti i ministri Di Maio e Schallenberg insieme al rappresentante speciale delle Nazioni unite per le questioni delle minoranze Fernand De Varennes e che in questa occasione si era parlato della comune responsabilità che Austria e Italia hanno nei confronti dell'Alto Adige. "Questa nostra autonomia è un fulgido esempio di dialogo e di come si possono superare i conflitti - ha detto Kompatscher - ed è per questo che soprattutto adesso con diversi conflitti in atto e la guerra in Ucraina molti ce la invidiano". Kompatscher ha riferito di un incontro che ci sarà a breve con la Premier Giorgia Meloni per poter ripristinare alcune competenze dell'autonomia altoatesina. Il presidente ha anche aggiunto che "per vivere e implementare l'autonomia ne va coltivata la consapevolezza".

La giornata dell'autonomia viene celebrata anche dal Consiglio provinciale. La presidente Rita Mattei ha detto che "il Consiglio partecipa con entusiasmo come negli anni scorsi a questa giornata che sarà una giornata per le famiglie. La scelta del titolo della giornata 'Autonomia reale' sta a significare che l'autonomia non è solo sulla carta, ma permette tutti i giorni di amministrare le esigenze dei cittadini sul territorio".



