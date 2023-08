Frecce Tricolori sorvolano Trento prima di tornare alla base

Nel pomeriggio una formazione di quattro caccia militari ha sorvolato la valle dell'Adige, sopra Trento. Gli aerei sono passati diverse volte sopra la città. Si tratta - apprende l'ANSA dall''Aeronautica Militare - di quattro velivoli delle Frecce Tricolori che tornando alla base presso l'aeroporto militare di Rivolto, in Friuli, dopo le prove per il passaggio che effettueranno domenica in occasione del Gp di Monza di Formula 1, hanno colto l'occasione per un preliminare sorvolo propedeutico all'esibizione su Trento in programma il weekend del 23 e 24 settembre prossimi in occasione del "FestiVolare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA