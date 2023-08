Frana di sassi sul Sassolungo in val Gardena, nessun ferito

Una frana di sassi si è staccata nel primo pomeriggio dal Sassolungo, in val Gardena. Non si registrano feriti. Il crollo si è verificato su un pendio della Punta delle Cinque Dita, che sovrasta Santa Cristina. I sassi hanno sfiorato un sentiero e per questo motivo è decollato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che ha sorvolato e controllato la zona, per poi rientrare alla base a Pontives. Sul posto ora si trovano gli uomini del soccorso alpino per valutare la situazione e l'eventuale chiusura del sentiero.



