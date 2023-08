Elezioni: Team K, 'siamo indipendenti e liberi da clientele'

"Siamo indipendenti, liberi da clientele e obblighi di riconoscenza verso lobby varie, a cui poi rendere favori che a volte arrivano a scoppiare negli scandali che tutti conosciamo. L'unico interesse che conta per noi è quello delle cittadine e dei cittadini, il bene comune nostro e quello delle prossime generazioni". Lo hanno detto Paul Köllensperger e Maria Elisabeth Rieder, presentando la lista dei candidati del Team K per le elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre.

I 35 candidati, è stato detto, sono "tutte persone che vivono del loro mestiere, per le quali la politica non è certo un posto di lavoro ma impegno, passione civile, voglia di cambiare in meglio il nostro Alto Adige".

Il Team K ha scelto un uomo ed una donna, gli stessi Köllensperger e Rieder, come candidati di punta, seguiti da due candidati di madrelingua italiana, Davide Perasso e Giuliana Dragogna. "Un Alto Adige moderno parla più lingue, è aperto al mondo, in primis all'Europa, e alle tante e complesse sfide che la contemporaneità pone alla politica. Noi siamo pronti e siamo convinti che lo sia anche la società e quindi l'elettorato", è stato detto.

I candidati del Team K sono: Köllensperger Paul, Rieder Maria Elisabeth, Perasso Davide, Dragogna Giuliana, Ploner Franz, Sleiter Eugen, Senfter Ausserhofer Monika, Ploner Alex, Peintner Christian Patrick, Hainz Roland, Avesani Barbara, Perini Stefano (Stefan), Fink Margareth, Abram Lukas, Hafner Markus, Mahlknecht Sabine, Zössmayr Thomas, Aichner Elmar, Del Marco Giada, Cologna Matthias, Lochmann Martin, Russo Lucia, Marangoni Tommaso, Rainer Tanja, Donegà Walter, Kurz Dorothea, Schaffler Rolando, Dejaco Ingeborg, Sprenger Markus, Trevisani Katia, Ruffa Josef, Kiem Sabine, Piani Gianguido, Theiner Michaela, Mongelli Mauro.





