Nel 2022 in Trentino +14,5% energia fotovoltaica rispetto a 2021

Nel 2022 in provincia di Trento la produzione complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici installati (residenziali, agricoli, imprese della produzione di energia elettrica e imprese manifatturiere, costruzioni e terziario no energy) è aumentata del +14,5% rispetto al 2021. Il Trentino si colloca così in quinta posizione nella classifica delle regioni italiane, superato da Lazio (+19,9%), Lombardia (+17,2%), Sardegna (+16,4%) e Liguria (+15,1%). I dati si trovano all'interno del dossier "La produzione di energia fotovoltaica nelle imprese della Sardegna", elaborato dall'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna su dati Gse del primo trimestre 2023.

Nel lungo periodo, tra il 2017 e il 2022, il Trentino si è collocato settimo per la crescita della produzione lorda degli impianti fotovoltaici (+20,7%). La prima regione è la Sardegna (+34,5%), seguita da Lombardia (+28,8%), Liguria (+25,7%), Veneto (+24,9%), Friuli-Venezia Giulia (21,3%) e Valle d'Aosta (+20,8%).

Nel 1/o trimestre del 2023, la produzione lorda degli impianti fotovoltaici in Trentino si è attestata a 46 gigawatt (+5,1% rispetto allo stesso periodo del 2022), mentre in provincia di Bolzano si è registrato un valore di 59 gigawatt (+1,5% rispetto allo stesso periodo del 2022). La crescita più alta si è riscontrata in Sicilia (+20,2%), seguita da Sardegna (+16,3%) e Lombardia (+11,8%).

Nel 1/o trimestre del 2023, in Trentino sono stati installati 1.607 nuovi impianti fotovoltaici, in provincia di Bolzano 695. Nello stesso periodo del 2022, in Trentino ne erano installati 590 e in Alto Adige 183. La potenza degli impianti installati nel primo trimestre del 2023 in Trentino è di 12 megawatt (contro i 4 del 2022), mentre in Alto Adige di 13 megawatt (contro i 4 del 2022).

La superficie lorda occupata dagli impianti fotovoltaici a terra, al 31 marzo 2023, è di 5,2 ettari in Trentino e di 7 ettari in Alto Adige.



