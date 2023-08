La Civica, 'portare in Provincia l'esperienza dei territori'

"Crediamo nel progetto di La Civica per portare in Provincia l'esperienza fatta sui territori". Lo ha detto la capolista Emanuela Albieri durante la presentazione della lista che si presenterà alle elezioni provinciali in ottobre. "Siamo pronti a lavorare per questo progetto innovativo", ha aggiunto l'assessora meranese.

Al secondo e terzo posto risultano l'assessore bolzanino Angelo Gennaccaro e quello meranese Nerio Zaccaria, mentre al quarto posto segue l'imprenditrice bolzanina Stefania Gander.

Andrea Casolari, presentando i candidati, si è detto fiducioso che le firme necessarie per presentare la candidatura della nuova formazione saranno raccolte in tempi brevi. Nicol Mastella ha a sua volta evidenziato che "più della metà dei candidati e delle candidate sono nate dopo il 1980, a dimostrazione che i giovani hanno voglia di partecipare a questo progetto".



