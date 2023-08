In 16 liste alle elezioni provinciali in Alto Adige

Sono stati ammessi tutti i 17 contrassegni per le elezioni provinciali del 22 ottobre in Alto Adige. I contrassegni dei partiti o dei raggruppamenti politici interessati sono stati depositati entro questo pomeriggio. Ne verranno utilizzati al massimo 16: un movimento politico ha depositato due contrassegni, entrambi ammessi con riserva, di cui potrà utilizzarne solamente uno. Domani, giovedì, verrà sorteggiato l'ordine in cui i simboli potranno essere riportati sui manifesti recanti i contrassegni per l'albo pretorio degli uffici comunali.

Di seguito, in ordine cronologico di presentazione: Forza Italia; Lega Salvini Premier (con riserva); Lega Salvini Premier - Uniti per l'Alto Adige (con riserva); Enzian Südtirol; Jwa - Wirth Anderlan; Vita; Svp Südtiroler Volkspartei; Movimento 5 stelle; Die Freiheitlichen; Für Südtirol mit Widmann; Stf Südtiroler Freiheit; Team K; Centro Destra; La Civica; Verdi Grüne Vërc; Pd Partito democratico - Demokratische Partei; Fratelli d'Italia Il prossimo passo in vista delle elezioni provinciali del 2023, consiste nella presentazione delle liste dei candidati entro le ore 12.00 del 5 settembre. Successivamente, l'autorità elettorale deciderà sull'ammissione dei candidati e delle liste di candidati dopo aver esaminato i documenti di tutti i candidati. Infine, il 6 settembre si procederà al sorteggio per determinare l'ordine dei contrassegni delle liste sulle schede elettorali.



