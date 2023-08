I bolzanini sono i guidatori più multati del Trentino-Alto Adige; il dato emerge dall'analisi congiunta Facile.it - Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia. Bolzano, con 6 milioni di euro - comunica una nota - è risultato essere il comune del Trentino-Alto Adige che, nel 2022, ha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, seguito da Trento (quasi 3,9 milioni).

Nel 2022 l'importo complessivo raccolto nella regione ha sfiorato i 10 milioni. Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione** la classifica regionale non cambia: al primo posto si posiziona ancora una volta Bolzano, dove - nel 2022 - la "spesa pro capite" per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata di 24 euro. Seguono i conducenti trentini, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a soli 8 euro. Limitando l'analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità, invece, emerge che tra le città capoluogo del Trentino-Alto Adige quella con i maggiori incassi è Trento (606mila euro nel 2022).



