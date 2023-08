Holzeisen, 'Italia cede una parte della sua sovranità all'Oms'

"Il prossimo maggio l'Italia cederà una parte sostanziale della propria sovranità all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrerà infatti in vigore un obbligo di censura per tutto ciò che non corrisponde all'unica verità dell'Oms. A questo punto la democrazia sarà di fatto abolita". Lo ha detto Renate Holzeisen, capolista della lista Vita alle elezioni provinciali del 22 ottobre. L'avvocata, durante la pandemia, è stata portavoce e legale del movimento no vax altoatesino.

"La nostra lista non è solo composta da critici nei confronti delle vaccinazioni", ha precisato, "il filo rosso del nostro programma è la tutela dei diritti umani e dell'autonomia".

Vita si presenta alle elezioni con 16 candidati, "tra cui tre medici, due psicologi, un altro avvocato, oltre a operatori culturali, insegnanti, autisti di autobus e sindacalisti". Si presenta alle provinciali anche Hannes Kühebacher. L'albergatore di San Candido ha suscitato polemiche durante la pandemia con le sue azioni no mask.



