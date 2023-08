Gnecchi (Pd), 'il primo appello è quello al voto'

Il Pd ha presentato in mattinata a Bolzano il simbolo bilingue della "Demokratische Partei - Partito Democratico" con cui parteciperà alle elezioni del 22 ottobre e le linee programmatiche. I candidati, ha detto il segretario regionale Carlo Bettio saranno presentati il 9 settembre. Bettio ha riassunto i temi in primo piano che per il Pd sono "il lavoro, la sanità, il tema della scuola e di un turismo sostenibile in funzione dell'ambiente, ma anche il tema della casa".

"Il primo appello - ha detto la coordinatrice della campagna elettorale, già deputata del Pd, Luisa Gnecchi - è un appello al voto, vista la bassa affluenza alle urne. Ci candidiamo come partito di governo e speriamo di raddoppiare la nostra presenza in Consiglio provinciale, ma anche nel Parlamento europeo", ha detto Gnecchi in vista delle elezioni europee. Per quanto riguarda il programma il Pd vuole "migliorare la sanità pubblica che nell'ultima legislatura ha visto l'incremento delle convenzioni con i privati, liste d'attesa lunghissime e l'Alto Adige agli ultimi posti rispetto ai livelli essenziali di assistenziale Lea", ha detto Gnecchi. Per quanto riguarda l'immigrazione il Pd è critico "nei confronti di un Governo che scarica il problema sulle Regioni e non considera il decreto flussi che risponderebbe alle Regioni che hanno bisogno di manodopera", così Gnecchi.

Il segretario del Psi Alessandro Bertinazzo ha sottolineato che il suo partito si ripropone col Pd, perché "è la cosa più sensata, vista la nostra comune appartenenza".

Il senatore Luigi Spagnolli ha sottolineato che il Pd è garanzia di democrazia: "noi discutiamo, elaboriamo programmi e poi lottiamo, non facciamo come la destra, dove c'è un capo che decide e la truppa gli va dietro. In Provincia le destre al governo hanno cambiato capo e ora che decide è il governatore Svp", ha detto l'ex sindaco di Bolzano.

La deputata Sara Ferrari del Pd ha detto che il suo partito vuole "rappresentare gli interessi dei cittadini in modo diverso rispetto alle destre e che la luna di miele di Meloni con il Paese inizia a scricchiolare".



