Schuler, 'le inondazioni pericolo maggiore per l'Alto Adige'

"È necessario ridurre drasticamente le superfici impermeabilizzate e fare in modo che l'acqua venga trattenuta il prima possibile attraverso i bacini idrici privati e pubblici". Lo ha detto l'assessore alla protezione civile della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler, presentando alla giunta provinciale considerazioni generali sulla protezione dalle inondazioni.

Secondo Schuler, che ha citato degli studi in proposito, il pericolo di gran lunga maggiore per l'Alto Adige è rappresentato dalle alluvioni. Tra gli interventi necessari, Schuler ha citato "l'allargamento dei torrenti e dei fiumi, di grande importanza dal punto di vista ecologico" per "andare nella direzione di pianure alluvionali e grandi bacini di ritenzione con usi multipli".

Negli ultimi anni, ha riferito ancora l'assessore, si sono verificati ripetuti eventi alluvionali in cui l'inondazione di aree più vaste è stata evitata solo per poco e solo grazie all'impegno di molti volontari. Secondo i calcoli, per i corsi d'acqua inferiori dell'Adige e dell'Isarco si è trattato di eventi con un periodo di ritorno di 10-30 anni. A confronto, l'alluvione in Emilia-Romagna di maggio è stato un evento in grado di accadere ogni 400 anni, mentre quello nei territori della Renania Palatinato e del Nordreno-Vestfalia di due anni fa è stata un evento con una soglia temporale che può arrivare a 800 anni. Ciò significa che in Alto Adige un evento con un periodo di ricorrenza compreso tra 30 e 100 anni provocherebbe l'allagamento di vaste aree della Provincia e danni dell'ordine di un miliardo di euro, ha spiegato Schuler.

I quattro Uffici per la sistemazione dei bacini montani Nord, Sud, Est ed Ovest hanno costruito negli ultimi anni in Alto Adige circa 45.000 strutture trasversali, cioè barriere, e longitudinali, cioè muri di protezione, di cui 1.700 negli ultimi cinque anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA