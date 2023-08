Provincia di Bolzano modifica la nomina dei primari

Dopo le polemiche e i ricorsi degli ultimi mesi la giunta provinciale di Bolzano ha modificato la procedura per la nomina dei primari in Alto Adige. Viene, infatti, introdotto un modello a punti: 50 punti per il curriculum accademico e medico e altri 50 per il colloquio con la commissione. Il punteggio minimo per poter accedere ad un primariato è di 60 punti. La graduatoria - ha spiegato il governatore Arno Kompatscher - resta in vigore per due anni. Non ci sarà più una rosa di candidati, ma vince il candidato con il punteggio maggiore.



