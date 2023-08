Provincia Bolzano aumenta il gettone per i futuri infermieri

La giunta provinciale di Bolzano ha aumentato a 15 euro il gettone per ogni ora di praticantato per futuri infermieri. In questo modo - ha spiegato il governatore Arno Kompatscher - arriveranno ad un'indennità annuale di 6.600 euro, che poi saranno 22.200 per tutto il percorso formativo. Queste cifre - ha aggiunto - superano quelle del Land Tirolo. La Provincia spesa di frenare in questo modo la fuga verso l'Austria e pensa inoltre ad un'assunzione in forma di apprendistato già dal terzo anno di formazione.



