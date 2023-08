Elezioni: il tenente colonnello Perasso in corsa col Team K

Parla di "un vero botto" il Team K annunciando le ultime due candidature per le elezioni provinciali del 22 ottobre prossimo, quelle del tenente colonnello dei carabinieri, Davide Perasso, e dell'avvocatessa Giuliana Dragogna.

In Alto Adige per quasi trent'anni (dove ha ricoperto incarichi presso le Compagnie di Bressanone e Brunico prima di giungere al Comando provinciale di Bolzano), dal 2016, Perasso, genovese di nascita, ha comandato il Nas di Trento e da pochi giorni si è trasferito a Como. "Sono al servizio delle istituzioni da 35 anni e questa candidatura nasce dall'aspirazione di continuare a farlo in modo diverso - spiega Perasso - Sono convinto di poter dare il mio contributo di idee, a cominciare dai temi che più mi stanno a cuore: la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, la valorizzazione dello Statuto di autonomia, lo sviluppo di scuole trilingui e politiche sociali che sostengano le fasce di popolazione economicamente più deboli".

Figlia di Sergio Dragogna, noto avvocato amministrativista bolzanino, Giuliana Dragogna è vissuta in una famiglia non solo multietnica ma multiculturale, spiega il Team K. "Nascere in un ambiente con più radici, rivendicare il diritto di vederle riconosciute - ha detto - mi ha condotto a pensare che lo strumento istituzionale della nostra autonomia deve rispondere proprio a questa esigenza, ovvero deve essere l'autonomia di tutti e non di un soggetto contro un altro".



