I vigili del fuoco di Roncadizza, in val Gardena, sono intervenuti la scorsa notte, verso le ore 3, per l'incendio di due camion in un'area aziendale. All'arrivo delle prime forze d'intervento, i mezzi erano già stati avvolti dalle fiamme. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato spento in breve tempo ma i veicoli sono stati completamente danneggiati. Non si registrano feriti.





