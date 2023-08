Atleta morto durante gara, autopsia esclude infarto

L'autopsia eseguita all'ospedale di Bolzano sul cadavere di Ivan Hofer, il 28enne di Sarentino improvvisamente deceduto sabato scorso mentre partecipava alla gara di corsa in montagna Südtirol Ultrarace, ha escluso la presenza di anomalie macroscopiche. Nessun segno di infarto miocardico né di alterazioni evidenti a livello cardiaco visibili a occhio nudo. Per chiarire la causa del decesso bisognerà quindi attendere l'esito degli esami biochimici, istologici, molecolari e genetici. Tra le ipotesi più probabili, si fa strada quella di un'aritmia cardiaca. L'autopsia è stata disposta dalla Procura di Bolzano che ha avviato, come atto dovuto, un'indagine per omicidio colposo contro ignoti per far luce sulle cause decesso del giovane atleta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA