Tamponamento fra tir in A22 a Fortezza, un ferito

Sull'autostrada del Brennero all'altezza della "Sachsenklemme" nei pressi di Fortezza in direzione sud verso le ore 10 si è verificato un tamponamento fra due mezzi pesanti. Un camionista è rimasto seriamente ferito. Sono intervenuti l'ambulanza di soccorso col medico d'urgenza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il ferito è stato portato all'ospedale di Bressanone.

Ci sono state ripercussioni sul traffico con code fino a 6 km in direzione sud.

Sempre in direzione sud la Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala 4 km di coda dopo un incidente tra Rovereto sud e Ala/Avio. Rallentamenti per traffico intenso vergono segnalati anche in direzione sud tra Egna e Rovereto nord.





