Rischio esondazione dell'Isarco, ordinanza del sindaco a Bolzano

A causa del pericolo di esondazione dei fiumi in seguito alle continue piogge il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha firmato un'ordinanza con cui istituisce "il divieto assoluto a tutte le persone di sostare sotto i ponti cittadini e lungo gli argini dei fiumi durante tutto il periodo dell'attuale allerta della Protezione civile e quindi di allontanarsi immediatamente dai predetti siti. In particolare il divieto riguarda il tratto in orografica destra del fiume Isarco tra Ponte Mila e Ponte Palermo".

Il provvedimento si è reso necessario per la "sussistenza di pericolo grave e immediato di esondazione dei fiumi e dei torrenti che attraversano il territorio del Comune di Bolzano", si legge nell'ordinanza, "accertato che alcune persone persistono a sostare sotto i ponti cittadini e lungo gli argini dei predetti fiumi e torrenti".



