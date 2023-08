Incidente nella galleria di Cadine, 21enne in ospedale

Un ragazzo di 21 anni nato e residente a Ferrara è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato trasportato in codice giallo in seguito ad un incidente stradale che si è verificato domenica 27 agosto attorno alle 19.30 sulla strada statale 45 bis della Gardesana in direzione del capoluogo.

Pare che il 21enne, che non sarebbe in pericolo di vita, abbia perso autonomamente il controllo della sua Fiat Punto, che è andata poi a sbattere lateralmente mentre percorreva la galleria San Vigilio, in direzione Trento. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche una volante della questura di Trento, che si è occupata dei rilievi di rito, i vigili del fuoco volontari di Cadine con le pinze idrauliche ed colleghi volontari di Sopramonte a supporto.



