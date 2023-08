Cerimonia e appuntamenti a 80 anni dalle bombe sulla Portela

In occasione dell'ottantesimo anniversario dal tragico bombardamento che colpì la città di Trento trasformando lo storico rione della Portela in un cumulo di macerie, il Comune, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) - sezione di Trento e la Fondazione Museo storico del Trentino ricordano le vittime civili della seconda guerra mondiale con un programma speciale di eventi. Il primo appuntamento è alla Chiesa di Santa Maria Maggiore sabato 2 settembre alle ore 9 per la Santa Messa a cui parteciperà il coro parrocchiale di Villamontagna. Alle ore 10, nella piazzetta 2 settembre 1943, verrà deposta la corona alla targa commemorativa e, a seguire, a partire dalle ore 10.30 avrà inizio la cerimonia conclusiva che si svolgerà nel salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia. Interverranno il sindaco Franco Ianeselli, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente di Anvcg - sezione di Trento Fabio Mattevi e il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

A seguire, saranno numerosi gli eventi collaterali che permetteranno alla cittadinanza di ritrovarsi per ricordare questo importante momento della storia di Trento.

Alle Gallerie di Piedicastello sarà inoltre possibile visitare la mostra "La seconda guerra mondiale: l'esperienza trentina", percorso espositivo che mette in luce i fronti di battaglia con l'esercito italiano, le difficili scelte dopo l'armistizio del 1943, la guerra in casa vissuta sotto la minaccia dei bombardamenti e del controllo nazista della regione. Per l'occasione, saranno organizzate visite guidate, per informazioni www.museostorico.it.



