Verdi, presentata la lista definitiva per le provinciali

I Verdi hanno presentato in mattinata la loro lista definitiva per le provinciali del 22 ottobre per "un Alto Adige a misura di persona" e per "una Provincia che pensa al futuro". La lista è stata votata all'unanimità dai membri del partito nell'assemblea provinciale.

"Siamo riusciti a costruire una lista davvero molto bella", esordisce la capolista Brigitte Foppa che la descrive come "giovane, femminile ed eco-sociale". "Alcuni dati al riguardo lo confermano - così Foppa - ci sono 17 donne e 18 uomini. La componente di vertice è composta da 7 donne e 5 uomini, sono 22 le persone che si sono dichiarate di madrelingua tedesca, 11 di lingua italiana e 2 di madrelingua ladina. Sei candidati/e hanno meno di 30 anni, 12 tra i 30 e i 50 e 4 sono over 65, pertanto l'età media è di 47 anni", ha riassunto Foppa. "Rappresentiamo molto bene l'intera popolazione del nostro territorio e il nostro elettorato. I nostri candidati provengono principalmente da ambiti che si occupano della protezione del clima e dell'ambiente e dal settore sociale ed educativo. Ecco perché il nostro programma si concentra principalmente sui pilastri chiave delle politiche di sostenibilità", ha aggiunto la capolista.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA