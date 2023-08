Traffico intenso sull'A22 e le strade principali

Traffico intenso oggi sull'autostrada del Brennero e sulle maggiori vie di percorrenza in Trentino-Alto Adige per il controesodo dei turisti.

L'autostrada A22 in direzione nord tra Trento Nord e San Michele all'altezza dell'area di servizio Paganella nel primo pomeriggio è stata chiusa al traffico per mezz'ora a seguito di un incidente. Si sono formati diversi chilometri di coda. Diverse le persone ferite, ma nessuna in modo grave. Sono intervenute due ambulanze.

Sull'A22 in direzione sud tra Carpi e l'allacciamento con la A1 attualmente ci sono 6 km di coda per traffico intenso.

Sempre in direzione sud tra Chiusa ed Affi il traffico risulta rallentato con code, così come tra il Brennero e la barriera autostradale di Vipiteno.



