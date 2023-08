Salvini, 'porterò in Cdm richiesta di convivenza uomo-animale'

"Porterò in Consiglio dei ministri la richiesta delle vallate trentine di una convivenza fra uomo e animale, che però si deve basare sui numeri e sulla vita, perché la vita di un uomo, di un bimbo, di un signore, di un ragazzo, è un bene unico da tutelare". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in visita a Pinzolo per la consueta festa della Lega, dopo l'incontro con 30 sindaci della zona e con il governatore trentino Maurizio Fugatti.

"Il Trentino, oltre che terra di adozione e di splendide vacanze da quando sono bambino, è anche terra di lavoro, di solidarietà, di natura straordinaria. Quindi incontrare trenta fra sindaci e amministratori locali è un dovere e un piacere", ha aggiunto Salvini.

Tra i temi, oltre alla convivenza con i grandi carnivori, anche le infrastrutture. "Abbiamo parlato di infrastrutture, e ci rivedremo a Trento, perché stiamo sbloccando tanti progetti, dalla circonvallazione a tante altre infrastrutture attese da anni. E poi c'è il tema della sicurezza, collegata al turismo.

Il Trentino è terra di accoglienza, di bellezza, di malghe, di agricoltura di montagna, di fatica, di rispetto. E tutti questi sindaci che rappresentano le valli chiedono che la convivenza tra uomo e grandi carnivori sia garantita, perché ne va anche dell'incolumità e della sicurezza pubblica. L'esperimento che era nato con l'Europa per avere qualche decina di grandi carnivori su tutte le alpi adesso la presenza di alcune centinaia di soggetti che arrivano anche in pieno centro, negli orti, nei parchi giochi dei bimbi, sulle ciclabili, nei garage.

Contiamo un morto, e non è possibile vivere con il terrore", ha detto Salvini.



