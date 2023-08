Salvini, 'non vedo l'ora arrivino le provinciali del 22 ottobre'

"Vedo bene il programma di Fugatti.

Squadra che vince non si cambia. Il Trentino ha governato bene cinque anni e ha dei numeri di eccellenza non a livello italiano, ma europeo". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva come vede il programma di Francesca Gerosa di Fratelli d'Italia, alleato alla Lega per le provinciali trentine di ottobre.

Il successo, ha detto Salvini, "è merito sicuramente dei trentini, degli imprenditori, dei ristoratori, delle associazioni, degli artigiani, degli agricoltori. Però una piccola parte di merito ce l'ha sicuramente Maurizio Fugatti.

Non vedo l'ora che arrivi il 22 ottobre".



