Macchina giù per un pendio a passo Giovo, due feriti

Un grave incidente si è verificato in mattinata a passo Giovo nel comune di Racines. Un'automobile che stava facendo manovra nel parcheggio di un albergo è precipitata giù per un pendio per circa 300 metri. La macchina si è capovolta diverse volte, gli occupanti sono rimasti feriti.

Mentre il guidatore del mezzo è rimasto ferito gravemente ed è stato portato all'ospedale di Bolzano dall'elicottero di emergenza Aiut Alpin, la donna, seduta al suo fianco, se l'è cavata con ferite leggere ed è stata portata all'ospedale di Bressanone dall'ambulanza della Croce bianca.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco della zona che hanno recuperato la macchina e i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA