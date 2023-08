Questura Trento, 1527 identificati e controlli a 415 veicoli

Tra il 10 e il 24 agosto la Questura di Trento ha identificato 1527 persone e controllato 415 veicoli, sottoponendo a sequestro oltre due etti e mezzo di hashish e un altro etto e mezzo di sostanza stupefacente riconducibile a droghe sintetiche. Sono stati inoltre deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà quattro persone per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Riva del Garda, lunedì 18 agosto è stato arrestato un diciannovenne trovato in possesso di quattro panetti di hashish.

Sempre tra il 10 e il 24 agosto, la Questura ha eseguito 17 espulsioni di persone immigrate e ha adottato dieci ordini del questore che imponevano di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, tre misure alternative al trattenimento, una partenza volontaria e quattro accompagnamenti presso il Centro di permanenza per il rimpatrio.

Particolare attenzione - informa la Questura - è stata posta nei confronti di Rovereto, con una particolare attenzione, tra gli altri, al parco Nikolajewka, il luogo dove è avvenuto il delitto in cui ha perso la vita Iris Setti. L'8 e l'11 agosto sono stati organizzati due servizi di controllo del territorio con equipaggi del Reparto prevenzione crimine, che hanno permesso di identificare 101 persone e controllare 27 autoveicoli. A questi si aggiungono 171 identificati della Squadra volante e dieci deferimenti all'autorità giudiziaria.





