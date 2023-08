Nel triennio 2023-2025 saranno assegnati a Itea 21 milioni

Nel triennio 2023-2025, saranno assegnati ad Itea 21.187.000 euro, tra risorse provinciali e statali. Il Piano - informa una nota - è stato approvato dalla Giunta provinciale di Trento su proposta dell'assessora Giulia Zanotelli.

Nello specifico, con questo provvedimento l'esecutivo ha assegnato ulteriori risorse per un totale di 5,9 milioni di euro per il cantiere di viale dei Tigli, a Trento, portando così il finanziamento a carico della Provincia a 15,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il cantiere della Nave di via San Pio X a Trento, viene aggiornato il quadro economico con un aumento rispetto al Piano 2022-2024 da 6,6 a 7,9 milioni di euro. Si prende inoltre atto del possibile scostamento dell'orizzonte temporale dei lavori, assegnando 1,3 milioni di euro di risorse provinciali in sostituzione di quelle statali nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa.

L'esecutivo ha inoltre deciso di assegnare 4.000.000 di euro per la ristrutturazione e la riqualificazione di alloggi di risulta che necessitano di interventi onerosi in termini progettuali e finanziari. Si ritiene che il numero degli alloggi reimmessi con questo specifico finanziamento possa aggirarsi complessivamente attorno alle 160 unità nel prossimo triennio, che si andranno ad aggiungere agli appartamenti ristrutturati con gli appalti di zona (ai quali saranno assegnate le altre risorse provinciali disponibili). Per gli altri interventi di manutenzione straordinaria, l'amministrazione assegnerà 9,9 milioni di euro.



