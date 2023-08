Muore su un sentiero in montagna, a vegliare su di lui la cagnolina

Lo hanno trovato accanto alla sua cagnolina, che ringhiava per allontanare chiunque si avvicinasse. Federico Dossena, 57 anni, è stato trovato lungo il sentiero che porta dalla val di Borzago al rifugio Carè Alto, a 2.000 metri di quota, da un gruppo di escursionisti che stavano facendo il suo stesso sentiero.



L'uomo, residente a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, ma originario di Milano, era direttore generale di Ecopneus ed era arrivato in Trentino insieme alla moglie, per una vacanza.

Ieri mattina - riporta la stampa locale - Dossena era uscito di casa per raggiungere il Carè Alto. Non mancava molto al suo arrivo al rifugio, situato a 2.459 metri di altitudine, che l'uomo ha accusato un malore fatale. L'allarme è scattato attorno alle 11. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto con l'elicottero partito da Trento, per l'uomo non c'era più niente da fare.



Quando gli escursionisti prima e i soccorritori poi sono arrivati sul posto, accanto a Dossena hanno trovato la sua fedele cagnolina, Kelly, che vegliava su di lui e allontanava ringhiando chiunque tentasse di avvicinarsi. Un veterinario, arrivato sul posto con i soccorritori, l'ha sedata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA