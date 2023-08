Mele: per Vog Products un fatturato da 129,7 milioni di euro

Un anno commerciale iniziato in condizioni difficili (crisi energetica, aumento dell'inflazione, contenimento dei consumi) si è concluso con grande successo: l'azienda alimentare VOG Products può vantare un fatturato di 129,7 milioni di euro (anno precedente: 106 milioni di euro), che segna un massimo storico. Il volume di liquidazione ai soci (e ai fornitori annuali) ammonta a 48,6 milioni di euro (esercizio precedente: 44 milioni di euro). La quantità di materia prima fornita nell'esercizio appena concluso è stata superiore a quella dell'anno precedente e anche la quantità di materia prima biologica è aumentata significativamente, informa una nota. Vog Products trasforma una mela su 5 di quelle prodotte in Alto Adige in prodotti come succo di mela (concentrato e succo diretto), puree e prodotti finiti e fornisce prodotti semilavorati all'industria alimentare e delle bevande di tutto il mondo.

L'azienda è stata in grado di trasferire gli aumenti dei prezzi dell'energia, dei trasporti e dei materiali operativi sui prezzi di vendita. I tassi di crescita più alti sono stati ottenuti in Francia e negli Stati Uniti. I maggiori investimenti sono stati fatti in progetti sostenibili come la compressione meccanica dei vapori, la selezione ottica nel reparto solido e l'ottimizzazione dell'acqua di raffreddamento, con elevati risparmi in termini di energia, CO2 e acqua. Il risultato finale va a beneficio delle cooperative associate e dei fornitori annuali grazie a un volume di liquidazione pari a 48,6 milioni di euro. Il prezzo di liquidazione varia da 0,14 euro/kg per le mele da succo di varietà miste a 0,40 euro/kg per le mele Golden da purea babyfood e 0,48 euro/kg per le mele da pelatura bio.

Vog Products, con sede a Laives, è di proprietà di 17 cooperative frutticole altoatesine e di tre organizzazioni di produttori dell'Alto Adige e del Trentino. L'azienda trasforma ogni anno circa 350.000 tonnellate di frutta proveniente da coltivazioni integrate e biologiche in succo di mela (concentrato e succo diretto), puree e prodotti finiti. Ha una quota di esportazione di circa il 90% ed esporta in circa 50 Paesi in tutto il mondo.



