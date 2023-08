Violenza di gruppo in Val Gardena, in tre a processo

Il giudice per le indagini preliminari di Bolzano, su richiesta della Procura, ha disposto il giudizio immediato per tre giovani kosovari accusati di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Uno dei tre dovrà anche rispondere, singolarmente, di un'ulteriore episodio di violenza sessuale commesso nella stessa circostanza. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 gennaio in Val Gardena, dove i tre uomini avrebbero abusato di una turista straniera, conosciuta poco prima in un locale notturno della zona. I tre giovani (di 21, 26 e 27 anni) sono lavoratori stagionali nel settore alberghiero ed avevano trattenuto la turista in una camera d'albergo per circa due ore contro la sua volontà: da qui l'accusa di sequestro di persona, oltre a quella di violenza sessuale di gruppo. La prima udienza del processo è stata fissata al 23 ottobre.



