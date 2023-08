Rivenuta la carcassa di un lupo ad Arco

La carcassa di un giovane esemplare maschio di lupo è stata rinvenuta questa mattina in un vigneto a Padaro di Arco. Dopo la chiamata alla Stazione forestale di Riva del Garda da parte degli operai agricoli che hanno compiuto la scoperta, sul posto è intervenuto il personale per il recupero dell'animale.

Da un primo esame esteriore della carcassa - informa una nota della Provincia di Trento - non sono emersi elementi che consentano di ipotizzare la causa della morte: se ne occuperà l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.



