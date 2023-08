Attivata la copertura di telefonia mobile nel lago di Tovel

L'intera area del lago di Tovel è coperta dal servizio di telefonia mobile. L'intervento è stato promosso dalla Provincia di Trento e da Tim, che ha investito oltre 70.000 euro nell'infrastruttura.

"Era importantissimo dare copertura ad un territorio che vede un'elevata presenza turistica, soprattutto nei mesi estivi", spiega il sindaco di Ville d'Anaunia, Samuel Valentini. "Il tema sicurezza a favore degli escursionisti era molto importante per noi. In caso di infortunio era impossibile attivare i soccorsi ed era necessario spostarsi dal lago di Tovel anche per svariati chilometri per poter richiedere i soccorsi. Più volte l'intervento dell'elicottero del 112 era reso difficoltoso per l'impossibilità di verificare il luogo del soccorso o di contattare chi aveva dato l'allarme. In val di Tovel funzionava solo la rete Tetra, che però è disponibile solo agli uomini della Protezione Civile. Da qualche giorno la situazione è stata risolta e l'intera area è illuminata dal segnale telefonico mobile. Siamo molto grati alla Provincia autonoma di Trento e a TIM per aver individuato e realizzato una soluzione ottimale".

I servizi di telefonia mobile - informa una nota - sono stati attivati grazie all'installazione di una stazione radio base realizzata su una infrastruttura di Trentino digitale, che ha messo a disposizione il traliccio a monte del lago utilizzato dalla Protezione Civile. L'impianto si trova in una posizione dominante rispetto al Lago di Tovel e fornisce copertura con i sistemi GSM, 4G e 5G a tutta l'area del lago e alla strada provinciale di accesso.



