Alto Adige, firmato primo accordo stralcio d'intercomparto

È stato firmato il primo accordo stralcio del contratto d'intercomparto della Provincia di Bolzano per il triennio 2022-2024. Si tratta, ha commentato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, di un "passo importante. Anche grazie al successo delle trattative finanziarie con Roma, siamo stati in grado di prevedere nel bilancio provinciale l'importo totale negoziato".

Kompatscher si è detto consapevole che non si tratta di un punto di arrivo ed ha segnalato la disponibilità della Provincia a riprendere immediatamente le trattative nei vari settori.

Complessivamente le misure previste nell'accordo hanno un impatto sul bilancio provinciale di circa 326,5 milioni di euro.

Questo importo viene distribuito su diversi capitoli a tutti i dipendenti pubblici a cui si applica il contratto d'intercomparto così come ai dipendenti delle scuole statali e di altri enti.

In primo luogo, spiega una nota della Provincia, "i dipendenti riceveranno, se possibile, un versamento una tantum con lo stipendio di ottobre" che conterrà la compensazione dell'inflazione per gli anni 2019-21, un'ulteriore compensazione dell'inflazione per l'anno 2022 e un anticipo sull'aumento della retribuzione per il triennio 2022-2024. Se si considerano le spese corrispondenti per il personale provinciale (comprese le scuole provinciali), il personale dell'Azienda sanitaria e le scuole statali, questo pagamento ammonterà a 148,5 milioni di euro.



