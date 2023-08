Sulla ferrata Lampskopf in Alta Val di Fleres ha perso la vita un turista tedesco di circa 70 anni. L'uomo stava percorrendo la ferrata con sua figlia, quando per cause in via di accertamento, ha perso l'appiglio ed è precipitato per un centinaio di metri.

Sono intervenuti il soccorso alpino di Fleres e l'elicottero di emergenza Aiut Alpin Dolomites, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. E' morto sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA