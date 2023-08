Linea Brennero-Innsbruck, i treni sono tornati a circolare

Oggi i treni sono tornati a circolare regolarmente sulla linea Brennero-Innsbruck. dopo i lavori di manutenzione. A causa di urgenti lavori di manutenzione dei binari, il traffico ferroviario sulla linea del Brennero era stato interrotto in due tratti nel mese di agosto: tra Bolzano e Trento dal 7 all'11 agosto e dal Brennero a Innsbruck dal 7 al 22 agosto. Oggi i treni hanno ripreso a circolare regolarmente anche oltreconfine.

"Queste chiusure hanno dimostrato ancora una volta l'importanza della ferrovia come mezzo di mobilità, soprattutto per i collegamenti transfrontalieri", afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. La Provincia sta lavorando sempre più su soluzioni di mobilità facili da usare e sostenibili, oltre che sulla digitalizzazione". Per quanto riguarda l'AltoAdigePlan per la mobilità di domani, la ferrovia è il mezzo di mobilità preferito, afferma l'assessore provinciale, sottolineando che entro il 2035 si prevede che il numero di persone che viaggeranno in treno sarà il doppio di quello attuale. Solo entro il 2026 saranno costruiti 15 nuovi treni con maggiore spazio per i passeggeri. Già nel 2026, i passeggeri dovrebbero poter viaggiare da Malles via Merano, Bolzano, Bressanone fino a Innsbruck o via Brunico fino a Lienz.

"Negli ultimi anni abbiamo migliorato anche i collegamenti ferroviari transfrontalieri", spiega Alfreider. Ad esempio, è possibile viaggiare in treno da Bolzano a Milano in sole tre ore e tre minuti, o da Bolzano a Monaco in sole tre ore e 53 minuti.

Il tunnel di base del Brennero dovrebbe rendere possibili collegamenti ancora più veloci, afferma l'assessore provinciale.

Da oggi, dopo i lavori di manutenzione, anche i treni dal Brennero a Innsbruck sono tornati a circolare con gli orari consueti. Durante la chiusura era previsto un servizio sostitutivo con autobus.



