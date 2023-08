Kompatscher, 'cinque anni difficili e complessi'

"Sono stati anni difficili, sfidanti e complessi. Molte cose, forse, le abbiamo dimenticate, ma abbiamo affrontato queste sfide, dalla pandemia, alla crisi economica e sociale, all'inflazione, insieme ai Comuni, agli 'stakeholder' ed ai tanti attori della società civile e ne siamo usciti più che bene". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo all'evento conclusivo del bilancio di legislatura della giunta provinciale altoatesina.

"Verso il futuro" è il motto scelto da Kompatscher per la manifestazione che ha riunito al "Noi Techpark" di Bolzano rappresentanti istituzionali, operatori economici, rappresentanti del mondo associativo e quadri dell'amministrazione. Ed il futuro, ha sottolineato, è fatto di altre sfide: cambiamento demografico, riscaldamento globale, digitalizzazione: "Non ci sarà - ha detto - una situazione in cui potremo riposare sugli allori. Dovremo affrontare questi cambiamenti che, però, rappresentano anche un'opportunità. Se, ad esempio, raggiungeremo gli obiettivi del Piano Clima, avremo un vantaggio rispetto ad altri territori".

La corsa verso l'appuntamento elettorale del 22 ottobre per il rinnovo del consiglio provinciale è ormai partita ed il presidente della Provincia lancia un appello: "A prescindere da come andranno le elezioni - ha detto Kompatscher - è importante che abbiamo posto insieme le basi per uno sviluppo positivo.

Dobbiamo farlo come comunità con uno spirito solidale, anche per il bene delle nuove generazioni".



