Concorso Busoni, in gara 31 concorrenti

Sono 31 i concorrenti che si sfideranno alla 64a edizione del Concorso Pianistico Internazionale "F. Busoni" di Bolzano. Sono tutti giovani, ambiziosi e talentuosi e, per aggiudicarsi un posto nelle fasi finali del concorso, che si svolgeranno a Bolzano a partire da oggi fino al 3 settembre, hanno già affrontato molte sfide.

Hanno dovuto prima di tutto superare una selezione tra circa 600 candidature per essere ammessi nella rosa dei centodieci partecipanti alle preselezioni, che si sono svolte l'anno scorso nel formato del "Glocal Piano Project". In questa fase, i candidati hanno potuto esibirsi negli "Showrooms Steinway & Sons" sparsi in tutto il mondo di fronte al pubblico locale mentre le loro esibizioni sono state registrate e rese disponibili in streaming a livello globale.

Sulla base di queste esibizioni la giuria ha selezionato 26 candidati finalisti, a cui si aggiungono tre candidati scelti col voto di oltre 10.000 utenti online, tre vincitori di concorsi membri della "World Federation of International Music Competitions" e tre pianisti che in periodo pandemico si erano avvalsi della possibilità di rinviare la loro partecipazione.

Quattro candidati si sono poi ritirati.

Ora, il concorso prevede due fasi solistiche: semifinali e finali (23-27 agosto), da cui usciranno sei candidati che potranno passare alla finale di musica da camera (29-31 agosto) e ambire così al podio ed alla finalissima con l'Orchestra Haydn al Teatro Comunale (3 settembre).

La giuria che dovrà valutarli è presieduta dall'argentina Ingrid Fliter, pianista di grande fama lanciata al successo dalla sua vittoria del "Gilmore Artist Award nel 2006".



